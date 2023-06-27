«Динамо» нашло усиление в Барселоне

Защитник каталонского «Эспаньола» Сесар Монтес может сменить испанский чемпионат на Российскую премьер-лигу. В услугах мексиканского футболиста заинтересовано московское «Динамо».

Согласно данным Legalbet, столичный клуб предложил Монтесу трудовое соглашение с заработной платой в размере двух миллионов евро в год. Однако Сесар ответил отказом, подчеркнув, что в России готов выступать только за петербургский «Зенит».

Монтес также пользуется спросом в Европе. Интерес к нему проявляют испанские и турецкие клубы.

Срок действующего контракта защитника с «Эспаньолом» рассчитан до середины 2028 года.