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Колосков: «Всегда был против, чтобы судейский корпус возглавлял иностранец»

27 Июня 2023 • 12:22 Комментировать

Сербский специалист Милорад Мажич сегодня, 27 июня, занял пост главы департамента судейства Российского футбольного союза. Об этом назначении высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист. Были две попытки. А толку-то от этого? Качества никакого нет. Думаю, здесь будет то же самое», - приводит слова Колоскова издание «Спорт-экспресс».

Трудовой договор Мажича и РФС рассчитан на два года с возможностью пролонгации на один сезон. Милорад прилетит в Москву 29 июня и приступит к своей работе.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Вячеслав Колосков Милорад Мажич
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