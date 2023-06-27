Агент Маурисио подтвердил, что «Спартак» отказался от покупки бразильского футболиста

Андре Кьюри, агент полузащитника «Интернасьонала» Маурисио, высказался о несостоявшемся переходе своего клиента в «Спартак».

Кьюри подтвердил информацию о том, что «Спартак» отказался от приобретения 22-летнего игрока, так как наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль хочет видеть на позиции бразильца более опытного и возрастного футболиста.

«Да, это правда», — цитирует Кьюри Sport24.

В нынешнем сезоне Маурисио провёл за «Интернасьонал» 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Действующий контракт южноамериканского полузащитника с «Интернасьоналом» рассчитан до конца декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Маурисио в 6 миллионов евро.