Экс-защитник «Ростова», «Спартака» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном отъезде футболистов из чемпионата России на фоне последних событий в стране.

«Я не думаю, что так будет. В принципе, и так ситуация понятно какая. Я не совсем уверен, что футболисты начнут ещё больше уезжать или меньше приезжать. Как было, так всё и останется. Я думаю, это индивидуальное решение каждого футболиста, кто-то захочет уехать, кто-то останется. Тут не угадаешь», — сказал Дьяков.

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что не вернётся в Россию на фоне последних событий. Спустя несколько дней футболист передумал, заявив, что возвращается в Россию.