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Хусаинов - о назначении Мажича: «Выставочное решение для отвода глаз»

27 Июня 2023 • 12:02 Комментировать

Бывший рефери ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на назначение сербского специалиста Милорада Мажича на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.

«Это выставочное решение для отвода глаз. Управляет процессом Каманцев, Левников, Фурса и другие. У нас был Кашшаи. Начал хорошо, а потом ему сказали: «Спасибо, мы без тебя разберемся», - передает слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Хусаинов Милорад Мажич
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