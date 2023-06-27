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Чанов отреагировал на интерес немецких и испанских команд к Помазуну эксклюзив

27 Июня 2023 • 13:00 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новость об интересе немецких и испанских команд к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну.

«Не раз говорил, что у Помазуна высокий потенциал. Мне нравится его игра. Захочет ли вратарь куда-то уйти, мы не можем сказать. Это решение самого игрока. Сможет ли он конкурировать в европейских чемпионатах? Это уже следующий вопрос. Если он готов выдержать конкуренцию, то в добрый путь. С другой стороны, вроде интересно, всё-таки нас закрыли и не дают возможности играть на международной арене. Может быть, это как стимул для того, чтобы двигаться вперёд», — сказал Чанов.   

Ранее в СМИ появилась новость, что российским вратарём интересуется немецкий «Аугсбург», испанские команды и клубы из Сегунды. Помазун выступал за «Урал» на правах аренды в минувшем сезоне. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний вратарь принял участие в 29 поединках, в которых пропустил 45 мячей. В пяти матчах он сохранил ворота на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Аугсбург Бундеслига Ла Лига Сегунда Илья Помазун Примера РПЛ трансферы футбола - лето 2023
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