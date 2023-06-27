Мажич прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС

Сербский экс-арбитр Милорад Мажич дал свой первый комментарий после назначения на пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза.

«Благодарю руководство РФС за доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия - это большой вызов для меня. С нетерпением ждем начала подготовки к сезону», - передает слова Милорада пресс-служба Российского футбольного союза.

Контракт между сторонами рассчитан на два года с возможностью продления на сезон. Мажич прилетит в Россию 29 июня и приступит к работе.

Заместителем руководителя департамента будет Далибор Джурджевич.