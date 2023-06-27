Умяров: «Спартак» достойно провёл прошедший сезон в РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о выступлениях «красно-белых» в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, отстав от первого «Зенита» на 16 очков. По мнению Умярова, несмотря на некоторые трудности, выступление «Спартака» в минувшем розыгрыше чемпионата России можно назвать достойным.

«Что-то не получилось в каких-то играх. Но «Спартак» достойно провёл прошедший сезон в РПЛ», — цитирует Умярова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 23-летний Умяров провёл за «красно-белых» 15 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.