Агент Макарчука высказалась о трансфере в «Спартак»

Футбольный агент Марьяна Кашчелан, которая представляет интересы защитника «Сочи» Артёма Макарчука, высказалась о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

«Артём - хороший футболист. Как и везде в мире, хороших игроков хотят сильные клубы. Но на данный момент он игрок и футболист «Сочи». Его будущее зависит от руководства клуба», - приводятся слова Кашчелан на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Макарчук принял участие в 27 матчах за сочинский коллектив, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Контракт 27-летнего защитника рассчитан до лета 2024 года, а его трансферный ценник составляет 2,5 миллиона евро.