Умяров рассказал, что изменилось в «Спартаке» после ухода Федуна

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, какие изменения произошли в столичном клубе после ухода с поста руководителя Леонида Федуна.

«Спартак» - это большая структура, которая работает несмотря ни на что. С точки зрения футболиста ничего не изменилось - это хорошо. Понятно, что какие-то изменения коснулись кого-то», - приводятся слова хавбека на страницах издания «Чемпионат».

Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. Прошлым летом он продал пакет акций клуба компании «Лукойл».

По итогам минувшего сезона «красно-белые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.