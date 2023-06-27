Бывший голкипер ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер-ассистент «Славии-Мозырь» Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги минувшего розыгрыша чемпионата России и поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

- То, что «Зенит» станет пятый раз подряд чемпионом, было предсказуемо. В рамках РПЛ он стабилен и всё же мастеровитей других команд. Я думал, что ЦСКА благодаря организации игры сможет составить конкуренцию, однако где-то не хватило человеческого ресурса. Удивил «Ахмат», но, наверное, это говорит о том, что общий уровень чемпионата России усреднился, и за четвёртое-пятое места могут бороться многие команды. Рад, что Воронеж не вылетел, это город с традициями, его болельщики заслужили команду в Премьер-лиге. Хорошо, что в высший дивизион вернулись «Рубин» и «Балтика». Казань и Калининград – отличные города с современными стадионами, что важно для футболистов.

Кто будет бороться за чемпионство в следующем сезоне? Я считаю, всё те же представители. Надо смотреть, какие клубы кем усилятся и с кем расстанутся. Если ЦСКА не потеряет никого и добавит качества на определённые позиции, которые нуждаются в усилении, то мне видится, что именно он может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место. Сложно дать оценку «Спартаку» – ему, на мой взгляд, мешает много нефутбольных вещей. «Локомотив», возможно, будет бороться за призовую тройку, учитывая, как он провёл вторую часть последнего сезона.