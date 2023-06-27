Умяров: «Хочется поскорее выйти на поле»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своём настрое перед началом нового сезона РПЛ.

Напомним, что 23-летний футболист пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы, которую он получил в октябре прошлого года. По словам Умярова, сейчас его уже ничего не беспокоит, поэтому он хочет как можно скорее выйти на поле.

«Хочется поскорее выйти на поле. Эти мысли сопровождали меня полгода. Надеюсь, что травма в прошлом. Думаю, что на сборах буду начинать тренироваться с командой», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Умяров провёл за «Спартак» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.