Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о карьерном пути 24-летнего нападающего Ивана Игнатьева, недавно подписавшего контракт с «Сочи».

- Реанимировать свою карьеру может только сам футболист. И опять мы возвращаемся к «Краснодару». Иван Игнатьев – воспитанник этого клуба, начинал в нём хорошо, забивал много. А в том, что потом у парня поехала крыша на фоне того, что он здорово заиграл, насколько я знаю, была вина руководства клуба.

Вы можете сами проанализировать, сколько молодых российских игроков у нас было уничтожено за последние лет пятнадцать в больших московских клубах – «Спартаке», «Динамо», «Локомотиве». Естественно, и «Краснодар» считается богатым, его тоже можно причислить к этому списку.

Когда клуб берёт легионеров-полуфабрикатов и даёт им очень большие зарплаты, а свой воспитанник получает, условно, пять копеек, это несправедливо. Одно дело, если в команду приходят действительно сильные иностранцы уровня европейских звёзд, и другое дело, когда покупают из-за границы тех, кто на две головы слабее местных ребят.

Ещё раз повторяю: я восемнадцать лет проработал в клубах. У меня опыт достаточно приличный, в том числе в Премьер-лиге. Если с футболистами в команде не общаются и не знают их вдоль и поперёк, значит, это не работники клуба, а нулевые люди. Когда игрок попадает в основную команду из академии и начинает получать зарплату, первые деньги для его самые красивые и вкусные. Скорее всего, так и произошло с Игнатьевым.

И тут разгорелся этот скандал. То ли агент, то ли люди из клуба вынесли его на обозрение прессы. Игнатьева продали в «Рубин». Я думаю, это была чуть ли не единственная продажа своего воспитанника «Краснодаром». Остальных отдавали в аренду, и бегали по вторым лигам пацаны. Сейчас даже не знаю, где они, но тогда бегали. А Игнатьева довели до такой степени, что он ушёл в «Рубин».

Команда в Казани была неплохая, достаточно хорошая. Думаю, и зарплату Игнатьеву дали достойную, но там уже зависело от него самого, как он будет себя проявлять. Возможно, у футболиста поехала дальше крыша, и он продолжал в том же духе, или он попал не на своего тренера – я не знаю. Но я не верю в эти фишки, что может быть какой-то не такой тренер. Если футболист подписал контракт с клубом, то он обязан выполнять требования тренера, который тоже подписал контракт с этим клубом.

Потом Игнатьев пришёл в «Локомотив». Там он начинал вроде интересно. Однако в клубе сменилось руководство, ушли великие немецкие функционеры, а новый тренер привёл других футболистов и выстроил иной рисунок игры. Психологического состояния Игнатьева не хватало, чтобы играть лучше Дзюбы или другого молодого футболиста, поэтому он оказался на лавке.

Наверняка у Игнатьева есть агент. Я не знаю, кто именно, – не интересовался. Агенты тоже должны участвовать в жизни футболистов: разговаривать с ними, объяснять им какие-то вещи. Игнатьев ещё молодой парень, и можно было настроить его на правильный лад.

Если сравнить нынешнюю молодёжь с той, которая была между 2000 и 2010 годами, то это небо и земля. Сейчас получают большие деньги – и сразу крыша валится. Популярными шоуменами сразу становятся и раздают кучу интервью, как будто уже поиграли не один десяток лет. Клубы, подписывая контракты с футболистами, должны запрещать им самовольно давать какие-то интервью. А то журналисты отлавливают их, и те начинают нести пургу какую-то непонятную. Опять же, есть агенты, которые должны увещевать своих молодых клиентов: «Ребятишки, занимайтесь футболом, а не посторонними делами».

Реклама

Для «Сочи» приход Игнатьева – это неплохо. И для него самого хорошо, что он остался в Премьер-лиге. У Игнатьева сейчас есть возможность закрепиться в этой команде и показать, на что он способен. Он молодой, быстрый и напористый нападающий, который должен помочь «Сочи» сто процентов. Я думаю, это один из последних шансов Ивана, чтобы он нашёл в себе силы поправить мозги и начать трудиться в поте лица, как в «Краснодаре» в начале карьеры. Игнатьев должен доказать себе, своей семье, «Краснодару» и всему футбольному сообществу, которое у нас есть, что он хороший талантливый игрок.