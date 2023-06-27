Бывший сербский рефери Милорад Мажич назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два года с возможностью пролонгации на один сезон. Мажич прилетит в Москву 29 июня и приступит к своей работе.

Заместителем руководителя департамента будет Далибор Джурджевич, который долгие годы был помощником Мажича. Он будет отвечать, помимо прочего, за улучшение качества работы системы видеоповторов (ВАР).

Павел Каманцев, ранее работавший на должности руководителя департамента, продолжит трудиться в качестве главы судейского комитета.