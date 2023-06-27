Первый тренер Дзагоева: «Алану по силам держать уровень РПЛ»

Футбольный специалист Юрий Наниев, который является первым тренером полузащитника Алана Дзагоева, поделился мнением о дальнейших перспективах своего воспитанника.

«Мое мнение - Дзагоеву еще по силам держать уровень РПЛ, он мог бы остаться в «Рубине». Алан в хорошем возрасте, поэтому ему по силам играть в клубе Премьер-лиги», - приводит слова специалиста издание Sport24.

В минувшем сезоне Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до завершения текущего месяца.

В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги Алан провел 20 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча.