Фомин: «В «Динамо» Личка будет играть в атаку»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

По мнению 26-летнего футболиста, в «Динамо» Личка продолжит исповедовать атакующий футбол, который он показывал ранее, будучи наставником «Оренбурга».

«Оренбург» играл в атакующий футбол. Думаю, тренер не будет менять подход — будем играть в атаку. Общался с ребятами из «Оренбурга» — впечатления положительные. Сам в предвкушении работы, хочется начать сборы», — приводит слова Фомина Sport24.

В минувшем сезоне «Динамо» возглавлял сербский тренер Славиша Йоканович, который был отправлен в отставку ближе к концу чемпионата. По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» заняли лишь девятое место в турнирной таблице, набрав в 30 турах 45 очков.