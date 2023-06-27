В «Болонье» ответили на вопрос о выкупе Моро

Футбольный функционер Джованни Сартори, который является спортивным директором «Болоньи», ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Николо Моро у московского «Динамо».

«Мы пытаемся выкупить Моро. Дедлайна у нас никакого нет», - рассказал Сартори в беседе с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что итальянский клуб арендовал Николо летом прошлого года. В минувшем розыгрыше Серии А хорватский полузащитник поучаствовал в 26 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

По итогам прошлого сезона «Болонья» заняла девятое место в таблице.