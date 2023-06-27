Виллиан Роша оценил прошлый сезон за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о прошлом сезоне.

«Я считаю, что провел хороший сезон. Он навсегда останется в памяти, ведь я выиграл свой первый трофей – кубок России. Сезон был отличным как на индивидуальном, так и на командном уровне. Хочу провести еще один сезон так же. Сейчас мои мысли об отдыхе, но я уже готовлюсь к началу тренировочного процесса», - передает слова Виллиана Globo.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Роша провел 22 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами. Вместе с «армейцами» он стал серебряным призером чемпионата и обладателем кубка России.