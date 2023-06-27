В «Оренбурге» рассказали о начале сборов

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о начале турецких сборов команды.

«Вчера долетели. Все собрались, идём на тренировку. Всё хорошо. В полном составе. Игроки, тренерский состав, Иржи с помощником. Работа началась», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по ходу текущего месяца на тренерском мостике «Оренбурга» произошли перестановки. Вместо ушедшего в «Динамо» Марцела Лички команду возглавил его соотечественник Иржи Ярошик, выступавший во времена своей игровой карьеры за ЦСКА, «Крылья Советов» и «Челси».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 турах.