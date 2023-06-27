Как в чемпионате России ходят на футбол: Вырастет ли посещаемость в РПЛ?

В прошедшем сезоне средняя посещаемость на матчах в РПЛ составила 9426 зрителей. Это двадцать пятый показатель за тридцать один сыгранный сезон в главном футбольном дивизионе России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о посещаемости зрителей в последних сезонах и пытается оценить, как изменится ситуация в РПЛ в новом сезоне.

Пять лучших сезонов по показателям посещаемости

Сезон 2018/19 - 16 817 (средняя посещаемость, зрителей)

​Сезон 2017/18 - 13 971 зрителей

​Сезон 2019/20 - 13 820 зрителей

​Сезон 2012/13 - 13 192 зрителей

​Сезон 2007 - 13 115 зрителей

В преддверии пандемии посещаемость была самой высокой, а пик пришёлся на следующий после чемпионата мира сезон. В общем-то, всё закономерно. Выход национальной сборной в четвертьфинал мундиаля в своей стране добавил зрительского интереса. Безусловно, Черчесов и К вправе потребовать процент от сбора в сезоне-2018/19. Самой же низкой посещаемость была в своём первом, дебютном сезоне, в 1992 году – всего 5976 зрителей в среднем на одном матче. После распада СССР приезд камышинского «Текстильщика» и ставропольского «Динамо» не вызывал прилива бодрости у столичной публики. Когда курс рубля опускался в течение дня, зрителю было явно не до похода на стадион. Всего же восемь раз средняя посещаемость была ниже 10 000 – это в сезонах-1992, 1993, 1994, 1995 и 1996, а также пришедшихся на расцвет пандемии со всеми вытекающими отсюда ограничениями (в 2020/21 – 8239 зрителей и в 2021/22 – 7439 человек).

Посещаемостьдомашних матчей в сезоне-2022/23

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 34 029 болельщиков «Краснодар» (Краснодар) – 24 336 болельщиков «Динамо» (Москва) – 17 481 болельщик «Факел» (Воронеж) – 16 564 болельщика «Спартак» (Москва) – 12 584 болельщика ЦСКА (Москва) – 11 604 болельщика «Локомотив» (Москва) — 8959 болельщиков «Ахмат» (Грозный) – 8126 болельщиков «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – 7901 болельщик «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 6471 болельщик «Крылья Советов» (Самара) – 5696 болельщиков «Оренбург» (Оренбург) – 5148 болельщиков «Торпедо» (Москва) – 4339 болельщиков «Урал» (Екатеринбург) – 4059 болельщиков «Сочи» (Сочи) – 3586 болельщиков «Химки» (Химки) – 2292 болельщика

Удивляет низкая посещаемость в Екатеринбурге, но здесь прослеживается прямая связь с введением Fan ID. Так, 15 домашних игр собрали совокупно чуть более 70 000 зрителей, а вот три кубковых поединка – 65 000! Зато полуфинал с ЦСКА и вовсе собрал 30 462 человека! Столичные клубы и здесь, как ни удивительно, впереди: в семерке лучших присутствует их квартет. Даже неудачник первой половины «Локомотив» обошёл в итоге «Ахмат». В Грозном поверили в тренерское искусство Ташуева, и, видимо, нужно ещё время, чтобы приучить горцев посещать стадион, как когда-то во Владикавказе. Если бы не посещаемость стадиона «Спартак» в сезонах-1994-97, трудно и представить, какой бы была в те годы «средняя температура», то бишь посещаемость.

Явный перебор московских клубов в элите, конечно же, негативно сказывался на зрительском интересе. «Торпедо» за последние годы потеряло поколения своих преданных поклонников, зародившиеся ещё в шестидесятые годы прошлого века. «Химки» ещё их не нашло. Вернувшаяся спустя четверть века «Балтика», несомненно, внесёт больше в копилку посещаемости их обоих. С пресыщенной большим спортом Казанью дело обстоит сложнее. Здесь будет важен результат, то есть удастся ли Рахимову продолжить восхождение, начатое в концовке прошлого сезона.

Константин Лицин