Чешские тренеры выбирают РПЛ

Без малого три года отработал в Оренбурге экс-наставник команды Марцел Личка. Успех с провинциальным клубом не остался незамеченным. Неслучайно ещё минувшей зимой его звал к себе «Краснодар», но в итоге чешский специалист выбрал столичное «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о приходе Иржи Ярошика в чемпионат России и чешских наставниках, которые работали в РПЛ.

Ярошик пришёл на смену

Себе на смену Личка, чей отец забивал ещё на московской Олимпиаде – 80 в составе сборной Чехословакии, привёл своего земляка Иржи Ярошика. Он всего на три месяца младше предшественника и родился в Усти-над-Лабем 27 октября 1977 года. Накануне старта сезона 2003 года трансфер Ярошика за 3 млн евро стал тогда самым крупным в России. Приобретён Иржи был у пражской «Спарты». Любопытно, но через два года другой россиянин приобрёл его для своего «Челси» уже более чем в два раза дороже – за 8 млн евро. Как игрок армейского клуба, Иржи дважды входил в список 33 лучших футболистов страны по итогам года. И именно в те годы ЦСКА из потенциальных лидеров превратился в ведущий клуб страны, когда эра «Спартака» уже прошла, а «Зенита» ещё не наступила.

Ему многие должны

В Россию чех ещё раз вернулся как футболист. После шотландского «Селтика» Герман Ткаченко «сосватал» нашего героя в Самару. За «Крылья Советов» дебют пришёлся на домашний поединок против пермского «Амкара» 2 мая 2008 года. Через год, после определённой задолженности по заработной плате, чех дал довольно резонансное интервью одному солидному спортивному изданию, где проинформировал общественность об имеющихся в волжском клубе проблемах. Руководство «Крыльев Советов» отреагировало на это соответствующим образом и оштрафовало звёздного чеха, а он на тот момент был уже чемпионом не только России, но и Англии, в составе всё того же лондонского клуба. В итоге Иржи был выписан штраф в размере 400 тысяч долларов. По итогам сезона 2009 года чех покинул волжские берега, а клуб ему остался должен почти 1 млн долларов. Через полтора года следующая команда – испанский «Реал» из Сарагосы – осталась должна ему 171 тысячу евро.

Тренерская карьера

Как и игровую профессиональную карьеру, так и тренерскую, Ярошик начал в «Спарте». В Праге в очередной раз оказался после завершения игровой карьеры в испанском «Алавесе» в 2015 году. Первоначально в столице Чехии он работал с молодёжной командой, чей возраст не превышал 21 года. Далее был опыт работы со «Слованом» из Либерец, с «Ружомбероком» из Словакии, в родной «Усти-над-Лабем», в первом чешском дивизионе с «Простеёв» и «Целе». В Оренбурге представитель чешской тренерской диаспоры перебрался из «Теплице», где со скромным по размерам бюджета клубом сумел «окопаться» в первом чешском дивизионе.

По стопам Петржелы

Ярошик стал в России продолжателем чешской тренерской школы, которая началась в год его дебюта в российском клубе – в 2003-м, когда отметивший 300-летие Санкт-Петербург принял на своей земле чешского специалиста Властимила Петржелу. Именно тогда закладывался фундамент «Зенита» как суперклуба. Остаётся пожелать, чтобы фундамент, заложенный Личкой в «Оренбурге», Ярошик укрепил в степной столице восхождением местного клуба к высотам РПЛ, да и к другим трофеям отечественного футбола.

Чешская школа тренеров

Иржи Ярошик станет шестым наставником, который будет работать в чемпионате России в качестве главного тренера. Дольше всех проработал в качестве наставника дебютант чешского тренерского цеха Властимил Петржела (4 сезона, 98 матчей). Марцел Личка – второй на этой позиции, имея в своём активе 30 матчей. Полный список наставников и их КПД, который выражается в набранных очках за проведённый матч, показаны в таблице.

ФИО Клуб Очки за матч Властимил Петржела «Зенит» 1,74 Марцел Личка «Оренбург», «Динамо» 1,53 Владимир Боровичка «Зенит» 1,50 Павел Врба «Анжи» 1,18 Ярослав Гжебик «Динамо» 1,00

Константин Лицин