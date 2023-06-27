Кейта Бальде прибыл на медосмотр «Спартака»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прибыл на медосмотр московской команды.

«Как я себя чувствую? Хорошо», — сказал сенегальский футболист.

Ранее сообщалось, что интерес к Бальде проявляет «Бешикташ», однако позже президент турецкого клуба Ахмет Нур Чеби опроверг эту информацию.

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом прошлого года из итальянского «Кальяри». За «красно-белых» 28-летний нападающий провёл 16 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также сумел дойти до полуфинала Кубка России.