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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кейта Бальде прибыл на медосмотр «Спартака»

27 Июня 2023 • 09:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прибыл на медосмотр московской команды.

«Как я себя чувствую? Хорошо», — сказал сенегальский футболист.

Ранее сообщалось, что интерес к Бальде проявляет «Бешикташ», однако позже президент турецкого клуба Ахмет Нур Чеби опроверг эту информацию.

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом прошлого года из итальянского «Кальяри». За «красно-белых» 28-летний нападающий провёл 16 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также сумел дойти до полуфинала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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