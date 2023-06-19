Ветераны футбола не смогли обыграть местных жителей Каширы

В Кашире состоялся матч между легендами футбола и местными жителями в рамках проекта «Выходи во двор». В присутствии 2200 болельщиков именитые гости не смогли добиться победы. А ведь в их составе были Дмитрий Хлестов, Дмитрий Вязьмикин, Василий Иванов, Александр Филимонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Александр Самедов. Комментировал игру известнейший журналист Виктор Гусев.

Ветераны всухую проиграли первый тайм, но в итоге были ближе к победе, но все же финальный свисток зафиксировал результат 5:5, сообщают «Вести Подмосковья».

Отметим, что серия матчей «Выходи во двор» продолжается.