Чанов считает, что вратарь «Динамо» Шунин устал психологически

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре вратаря «Динамо» Антона Шунина в минувшем сезоне.

Специалист считает, что спад в игре 36-летнего голкипера связан с психологической усталостью. Чанов отметил, что предсказать то, кто станет основным вратарём «бело-голубых» в новом сезоне, очень сложно, поскольку партнёр Шунина по позиции Игорь Лещук также не отличается стабильностью.

«Тренер сам определяет, в каком состоянии вратарь. Что Лещук, что Шунин не провели сезон достаточно ровно. Когда вратарь является первым номером, он должен иметь право на ошибку. Если его постоянно менять, ничего хорошего не получится», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Шунин провёл за «Динамо» 26 матчей, пропустил 36 голов и в семи встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» заняли девятое место в турнирной таблице.