Клуб Серии А может купить игрока «Динамо»

Руководство итальянской «Болоньи» приняло решение относительно полузащитника Николы Моро, принадлежащего московскому «Динамо».

Согласно сведениям журналистов Sport24, итальянский клуб планирует выкупить игрока у «бело-голубых». Трудовое соглашение 25-летнего хорвата с «Динамо» рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне Моро выступал за «Болонью» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 26 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.

В прошлом сезоне «Болонья» финишировала на девятом месте в турнирной таблице Серии А.