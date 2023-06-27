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Клуб Серии А может купить игрока «Динамо»

27 Июня 2023 • 09:21 Комментировать

Руководство итальянской «Болоньи» приняло решение относительно полузащитника Николы Моро, принадлежащего московскому «Динамо».

Согласно сведениям журналистов Sport24, итальянский клуб планирует выкупить игрока у «бело-голубых». Трудовое соглашение 25-летнего хорвата с «Динамо» рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне Моро выступал за «Болонью» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 26 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.

В прошлом сезоне «Болонья» финишировала на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

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Болонья Динамо Москва Никола Моро трансферы футбола - лето 2023
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