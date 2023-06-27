Пономарёв объяснил, почему Фернандес не нужен ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв дал очередной комментарий касательно возвращения защитника Марио Фернандеса в «армейский» клуб.

«Он абсолютно не нужен команде. Будет лишним игроком в ЦСКА. У нас сбалансированная команда, очень хорошая оборона. А Марио ведь не играет в защите. Он плохо играет в обороне», - передает слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Ранее представители ЦСКА сообщили, что Фернандес должен вернуться в клуб.

За московский коллектив Марио провел десять сезонов. Защитник принял участие в 329 поединках, отметившись 11 забитыми мячами и 47 результативными передачами.