Баранник: «Если Вендел не найдёт клуб, то вернётся в «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о возможном уходе бразильца Вендела из клуба.

«Если Вендел не найдёт клуб, то он вернётся и будет играть за «Зенит». Другого не дано. Или Вендел получит какой-то штраф. Это же его инициатива. Поэтому он должен решать эту проблему», - передает слова Баранника издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Вендел принял участие в 25 матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Трансферный ценник игрока – 24 миллиона, а контракт рассчитан до конца июня 2027 года.