«Спартак» и ЦСКА поборются за бразильского форварда

Форвард бразильского «Гремио» Битело имеет варианты продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует Gremio News.

Согласно сведениям источника, в услугах футболиста заинтересованы два московских топ-клуба. Речь идет о ЦСКА и «Спартаке». Что касается бразильской стороны, то «Гремио» готов продать футболиста, если за него предложат 13 миллионов евро.

Ранее интерес к Битело проявлял «Монако». Французский клуб предлагал за игрока восемь миллионов евро, однако получил отказ.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Битело провел 11 матчей и записал на свой счет три забитых мяча.