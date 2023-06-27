Оганесян высказался о новом главном тренере «Оренбурга»

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал назначение чешского специалиста Иржи Ярошика на пост главного тренера команды. Он сменил у руля Марцела Личку, перешедшего на работу в московское «Динамо».

«Что касается нового тренера, знаю, что он в прошлом футболист: играл в Российской Премьер-Лиге и в других чемпионатах. Будет интересно с ним поработать», - приводятся слова Оганесяна на страницах издания Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице.

В прошлом розыгрыше РПЛ Оганесян провел 20 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей.