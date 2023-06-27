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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оганесян высказался о новом главном тренере «Оренбурга»

27 Июня 2023 • 08:14 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал назначение чешского специалиста Иржи Ярошика на пост главного тренера команды. Он сменил у руля Марцела Личку, перешедшего на работу в московское «Динамо».

«Что касается нового тренера, знаю, что он в прошлом футболист: играл в Российской Премьер-Лиге и в других чемпионатах. Будет интересно с ним поработать», - приводятся слова Оганесяна на страницах издания Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице.

В прошлом розыгрыше РПЛ Оганесян провел 20 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Степан Оганесян
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