«Зенит» подписывает ещё одного бразильца

17-летний нападающий Педро, права на которого принадлежат бразильскому «Коринтиансу», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Согласно данным Globo Esporte, петербургский «Зенит» договорился о переходе талантливого игрока.

За 50% экономических прав на футболиста руководство «сине-бело-голубых» заплатит девять миллионов евро. Источник отмечает, что Педро присоединится к питерцам в феврале следующего года, когда ему исполнится 18 лет.

В текущем сезоне форвард принял участие в десяти матчах за «Коринтианс» и забил два гола.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом.