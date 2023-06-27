Тарханов высказался о призыве УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о призыве Украинской ассоциации футбола исключить РФС из состава УЕФА и ФИФА.

«Посмотрим, что будут делать ФИФА и УЕФА. Не думаю, что нас исключат из-за участия крымских клубов в наших соревнованиях. Уже многие страны понимают, что Крым - это Россия», - передает слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что российские сборные и клубы с февраля прошлого года отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Национальная команда может проводить исключительное товарищеские матчи.