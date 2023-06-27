Угаров: «Потеря Вендела будет проблемой для «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Денис Угаров дал комментарий касательно возможного ухода бразильского полузащитника Вендела в текущее трансферное окно.

«Потеря Вендела будет проблемой для «Зенита». Но есть другие игроки, так что вряд ли это станет критичным. Для РПЛ хватит тех, кто есть, в еврокубках мы не играем. Футболистов будет достаточно», - цитирует Угарова издание «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Вендела заинтересована «Рома».

В минувшем сезоне чемпионата России 25-летний бразильский полузащитник провел восемь поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.