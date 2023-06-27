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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков: «ЦСКА нельзя жертвовать Кубком ради РПЛ»

27 Июня 2023 • 07:09 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Новиков заявил, что «армейцам» не стоит пренебрегать Кубком России ради успешного выступления в чемпионате.

«Команда должна сражаться на двух фронтах. Нельзя жертвовать Кубком ради РПЛ. Предполагаю, что команда будет стараться показать максимальный результат не только в чемпионате России, но и в Кубке», - цитирует Новикова издание «РБ Спорт».

В новом розыгрыше Кубка России ЦСКА попал в одну группу с «Факелом», «Сочи» и «Оренбургом». В прошлом сезоне «армейцы» стали победителями турнира, одолев в финальном матче «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Новиков
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