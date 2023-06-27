Кузьмичёв: «Уход Вендела не скажется на «Зените»

Функционер Владимир Кузьмичёв высказался касательно возможного ухода бразильского полузащитника Вендела из петербургского «Зенита». Ранее сообщалось, что хавбек может сменить команду этим летом.

«Вендел - сильный игрок, но его уход никак не скажется на амбициях клуба. Думаю, петербуржцы спокойно выйдут из этой ситуации и продолжат бороться за первое место в РПЛ», - передает слова Кузьмичёва издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Вендел провел 25 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.