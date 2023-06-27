Гладилин назвал самое слабое место в «Спартаке»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, какую позицию считает самой слабой в нынешнем составе «народной команды».

«Единственное слабое место - это зона центральных защитников. Нужен ещё один хороший футболист на эту позицию. Чтобы не дергать игроков средней линии в центр защиты, нужно укреплять эту позицию», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Обладателем серебряных наград стал ЦСКА, а чемпионский титул в пятый раз подряд выиграл петербургский «Зенит».