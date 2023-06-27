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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук может перейти в «Пари НН» слухи

27 Июня 2023 • 00:27 Комментировать

Российский нападающий Илья Кухарчук, который в минувшем сезоне защищал цвета подмосковных «Химок» и столичного «Торпедо», может оказаться под опекой своего бывшего тренера Сергея Юрана в «Пари НН».

Как сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники, переход россиянина в нижегородскую команду может состояться уже в ближайшем будущем.

Напомним, что Кухарчуку зимой пришлось покинуть «Химки» и перейти в «Торпедо». Как известно, обе этих команды вылетели по итогам сезона, а в текущем июне Кухарчук покинул состав «автозаводцев».

Напомним, что с прошедшей весны «Пари НН» тренирует хорошо знакомый Кухарчуку специалист Сергей Юран. Под его руководством нижегородцы избежали вылета из РПЛ в минувшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Кухарчук Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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