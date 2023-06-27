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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Успехом для «Рубина» будет не вылететь и не попасть в «стыки»

27 Июня 2023 • 00:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Экс-игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какой исход грядущего сезона для казанского «Рубина» он считает благоприятным.

«Для «Рубина» в нынешнем состоянии успехом будет непопадание в переходные матчи и в зону прямого вылета», - рассуждает Радимов для «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что, зная Рашида Рахимова, «Рубину» по силам стать крепкой командой, которая будет достойно выступать в РПЛ.

«Зависит от того, какие будут приобретения, и какие футболисты уйдут», - отмечает Радимов.

Напомним, с 2003 по 2022 годы «Рубин» непрерывно выступал в Премьер-лиге, дважды становясь чемпионами России. В 2022 году случился курьёзный вылет команды, однако год спустя «рубиновые» вернулись в элиту футбола России.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Владислав Радимов Рашид Рахимов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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