Шалимов заявил, что у него нет предложений

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов рассказал, что у него пока нет актуальных предложений о работе.

«Когда предложения будут, я сообщу. Есть ли предложения сейчас? Нет», - рассказал Шалимов порталу «Спорт День за Днём».

Последним клубом Шалимова, который он тренировал, был екатеринбургский «Урал». Из него специалист ушёл в августе 2022 года, когда «шмели» выдали провальный старт сезона из четырёх поражений подряд.

Также на протяжении карьеры Шалимов возглавлял «Краснодар», «Химки» и «Ахмат».