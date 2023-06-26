Кечинов назвал условие, при котором «Спартак» будет претендовать на чемпионство

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов назвал условие, при котором «красно-белые» будут являться претендентами на чемпионство в РПЛ в следующем сезоне.

«Очень сложно загадывать, но если клуб будет играть так же, как в первом круге прошлого сезона, то, наверное, смогут навязать борьбу «Зениту», - рассказал Кечинов порталу Rusfootball.

Напомним, что до старта весенней части РПЛ в сезоне прошлом «Спартак» отставал от «Зенита» всего на шесть очков. Однако столичный клуб провалил старт футбольной весны и отпустил питерцев в турнирной таблице слишком далеко.

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