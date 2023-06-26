Шалимов: «У «Локомотива» был энтузиазм до последнего тура»

Бывший наставник многих клубов РПЛ Игорь Шалимов оценил настрой футболистов «Локомотива» в прошедшем розыгрыше чемпионата.

«У «Локомотива» был энтузиазм до последнего тура. Была тяжелая ситуация, смена тренера, взяли новых игроков. В новом сезоне всё начинается с нуля», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ», отдельно отметив, что у «железнодорожников» подобран качественный состав.

Напомним, что по итогам прошлого сезона подопечные Михаила Галактионова заняли восьмое место, поднявшись из зоны стыковых матчей за весеннюю часть сезона. В первом туре следующего розыгрыша РПЛ «Локомотив» встретится с «Рубином».