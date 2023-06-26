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Эксперт назвал самые слабые позиции в «Динамо»

26 Июня 2023 • 23:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Российский футбольный тренер и эксперт Николай Писарев порассуждал о том, какие позиции столичному «Динамо» необходимо усилить этим летом.

«На данный момент у «Динамо» два молодых защитника, большая проблема в опорной зоне. Минимум нужно усилить три позиции», - рассказал Писарев телеканалу «Матч ТВ», добавив, что ему хотелось бы узнать о задачах, которые клуб ставит для нового тренерского штаба.

«Динамо» вышло из отпуска, клуб при новом главном тренере Марцеле Личке готовится к новому сезону. Ранее лидер команды Антон Шунин высказался о задачах динамовцев на новый сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Николай Писарев
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