Эксперт назвал самые слабые позиции в «Динамо»

Российский футбольный тренер и эксперт Николай Писарев порассуждал о том, какие позиции столичному «Динамо» необходимо усилить этим летом.

«На данный момент у «Динамо» два молодых защитника, большая проблема в опорной зоне. Минимум нужно усилить три позиции», - рассказал Писарев телеканалу «Матч ТВ», добавив, что ему хотелось бы узнать о задачах, которые клуб ставит для нового тренерского штаба.

«Динамо» вышло из отпуска, клуб при новом главном тренере Марцеле Личке готовится к новому сезону. Ранее лидер команды Антон Шунин высказался о задачах динамовцев на новый сезон.