Журова не верит в исключение РФС из УЕФА

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о возможном исключении РФС из УЕФА.

«Если нас исключат, чтобы вернуть обратно, потребуется много лет. Понятно, УЕФА будет до последнего держаться. Если сейчас состоится урегулирование конфликта на Украине, то все останутся на местах. Поэтому УЕФА не будет реагировать на эти заявления», — заявила бывшая конькобежка в интервью изданию «Газета.Ру». По её мнению, никто не знает, что будет в ближайшем будушем, поэтому возможное исключение РФС может стать поспешным решением.

Напомним, что с февраля 2022 года все российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.