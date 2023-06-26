Журова оценила последствия принятия крымских клубов в РФС

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова оценила возможные последствия принятия крымских клубов в российский футбол.

«Пока мы не знаем, с чем можем столкнуться – исключат, не исключат. Мы должны были это сделать, иначе было бы несправедливо по отношению к Крыму. Они очень давно хотели играть в футбол полноценно, а не чтобы крымские футболисты только могли переходить в какие-то клубы», – заявила бывшая конькобежка, чьи слова приводит «Газета.Ру». По её словам, есть опасения относительно будущего российского футбола, не исключив и возможное исключение из УЕФА и ФИФА.

Напомним, что ранее Украинская ассоциация футбола обратилась к выше указанным организациям с просьбой исключить РФС после новостей о прохождении процедуры лицензирования несколькими крымскими клубами для участия в следующем розыгрыше Второй лиги.