Майга отказался комментировать слухи о ЦСКА и «Локомотиве»

Малийский хавбек нижегородского «Пари НН» Мамаду Майга высказался по поводу слухов, которые в этот понедельник отправляли его в московские топ-клубы – ЦСКА и «Локомотив».

«Ничего не знаю об этом и не хочу комментировать слухи о себе. Нахожусь на сборах с «ПАРИ НН», сосредоточен лишь только на том, чтобы подготовиться к сезону», - цитирует игрока сайт телеканала «Матч ТВ».

Майга, напомним, выступает в России уже на протяжении года. Игрок универсален – он может сыграть как в центре полузащиты, так и в центре обороны.

Московские топ-клубы заинтересовались хавбеком «Пари НН»