Пиняев назвал команды, которые больше подходят ему по стилю

Молодой российский полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев порассуждал о командах, которые из современных больше всего ему подойдут. Конкретное название клуба он называть не стал, однако отметил важность игровой схемы.

«Мне подойдёт любая команда, которая играет в четыре защитника и где есть крайние нападающие», - ответил Пиняев в эфире телеканала «Матч-Премьер», добавив, что во многих чемпионатах Европы есть команды, в которых он хотел бы себя показать.

С минувшей зимы Пиняев – игрок столичного «Локомотива». Весной его команда совершила не без его участия скачок с 14 места в РПЛ – на восьмое.

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