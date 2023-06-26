Воронежский «Факел» в понедельник вечером объявил об ещё одном усилении – карьеру в клубе продолжит российский форвард Александр Долгов, уроженец Воронежа и воспитанник столичного «Локомотива».

Последние три сезона форвард защищал цвета подмосковных «Химок», с которыми по итогу прошедшего сезона вылетел из Премьер-лиги. В минувшем сезоне в его активе четыре гола и пять ассистов в 29 матчах за «красно-чёрных» во всех турнирах.

Ранее в «Факеле» представили ещё одного новичка из «Химок» - это 28-летний российский вратарь Виталий Гудиев.