Агент Ботнаря: «В нашем приоритете – остаться в России»

Дмитрий Кигинько, агент молодого российского голкипера Виталия Ботнаря рассказал о приоритетах своего клиента касаемо выбора будущего клуба.

«Нами пока рассматриваются варианты не только с Европой, но и ближним зарубежьем. Ботнарь в состоянии уехать, у него двойное гражданство. Приоритет самого футболиста – остаться в России», - рассказал Кигинько Sport24.

Напомним, об уходе Ботнаря из «Торпедо» стало официально известно в понедельник. В позапрошлом сезоне этот 21-летний вратарь сумел стать лучшим голкипером во втором по силе футбольном дивизионе России.

В минувшем сезоне на счету молодого стража ворот всего четыре проведённых матча.