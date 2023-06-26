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Александр Мостовой: «Уйдёт Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо - и «Зенит» уже не будет в лидерах» эксклюзив

26 Июня 2023 • 22:16 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Вендел может покинуть «Зенит».

«Уход Вендела был бы на руку другим командам. Уйдет Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо - и «Зенит» уже не будет в лидерах. Чемпионат выровняется. Это же как дважды два - четыре. Посмотрим, останется ли Вендел.

Уход Вендела - это значимая потеря. Но преимущество «Зенита» в том, что он на место ушедшего сразу покупает нового. Поэтому уход одного Вендела питерский клуб быстро закроет. А вот если уйдут все топовые легионеры - попробуй найди столько новых. Ясно, что у «Зенита» есть возможности заменить их всех. Но на это ведь надо много времени», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Маркус Вендел
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