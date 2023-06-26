Пиняев рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о взаимоотношениях со своим одноклубником Артёмом Дзюбой.

«Общение с Дзюбой проходит отлично, хорошо общаемся все друг с другом. Артём очень общителен со всей командой, у нас отличная атмосфера. Он и хвалит, и когда‑то говорит, что можно было сделать что‑то иначе. В силу опыта он может мне что‑то подсказать, чтобы в будущем я делал правильно», — рассказал Пиняев, чьи слова приводит «Матч ТВ», отдельно отметив отсутствие давления со стороны экс-капитана сборной России. Также, по мнению Сергея, Дзюба внёс вклад в весенний успех «железнодорожников» вместе с остальным коллективом, выделив опыт Артёма.

Напомним, что Артём Дзюба и Сергей Пиняев присоединились к «Локомотиву» в начале 2023 года, оказав помощь своему новому клубу в весенней части сезона РПЛ. «Железнодорожники» поднялись из зоны стыков и заняли восьмое место по итогам чемпионата.