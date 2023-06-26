Бояринцев оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне российский футбольный тренер Денис Бояринцев оценил перспективы «красно-белых» в грядущем сезоне навязать борьбу за чемпионство своим соперникам.

«Хороший клуб с традициями вряд ли будет ставить иные задачи. Насколько им по силам сейчас бороться за чемпионство? Полагаю, что зависит от того, как команда будет укомплектована, будут ли у нее какие‑то усиления летом», - сказал Бояринцев «Матч ТВ», добавив, что за первую тройку «Спартак» точно поборется.

Напомним, в сезоне минувшем спартаковцам удалось финишировать на третьем месте, взяв бронзовые медали РПЛ.